Alianza Lima: ¿qué dijeron los jugadores tras perder contra Real Garcilaso?

Alianza Lima perdió 2-1 en su visita a Real Garcilaso en Sicuani. Con este resultado, los blanquiazules se alejaron en 7 puntos del primer lugar del grupo B. A pesar del tropiezo, algunos jugadores hablaron al final del encuentro.

"Nos vamos tristes porque no pudimos al final. Nos faltó suerte", señaló el volante José Cotrina, quien no pudo celebrar con todo su gol porque "no sirvió para nada".

El defensa de Alianza Lima, Hansell Riojas, por su lado, cuestionó la decisión del árbitro sobre el penal, el cual le dio el gol del triunfo a Real Garcilaso. Desde su posición no hubo falta de Luis Garro contra el paraguayo Carlos Neumann.

Erinsson Ramírez afirmó que sí hubo falta de su compañero contra el jugador de Garcilaso. "Nos toca aceptar el error de nuestros compañero y apoyarlo", apuntó el volante, quien cree que la única manera de revertir este mal resultado es con una victoria sobre UTC en la siguiente jornada. "Nos toca una revancha en Matute y ganaremos sí o sí", señaló el volante.

"Jugamos de igual a igual. Lastimosamente las más claras que tuvimos no entraron y en el segundo tiempo dominamos el partido, pero cometimos errores", agregó el lateral Francisco Duclos.

