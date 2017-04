La duda de Pablo Bengoechea: Kevin Quevedo o Lionard Pajoy

Faltan pocas horas para que las agujas lleguen al domingo y Palo Bengoechea aún no decide el hombre que comandará el área rival para el duelo contra Juan Aurich. “¿Lionard Pajoy o Kevin Quevedo?”, bajo esa duda vive el técnico de Alianza Lima, mientras realiza su penúltimo entrenamiento en Matute, antes de enfrentar nuevamente a los chiclayanos.



Por un lado, Lionard Pajoy se recuperó de una larga lesión y durante los entrenamientos dejó evidenciado su sed por volver a ‘mojar’. Por otro, Kevin Quevedo, junto a su desequilibrio y goles, fue ganándose un espacio en el once titular y en el corazón de Pablo Bengoechea.



Cabe resaltar que Quevedo anotó 4 goles a Juan Aurich en el mismísimo Matute, donde nuevamente los íntimos recibirán a los chiclayanos, que no pueden hacer uso de su localía debido a los desastres naturales que castigaron al norte peruano.



Hace días, el diario As de España ubicó a Kevin Quevedo como una de las promesas a seguir en la primera fecha de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el joven delantero no sumó minutos en el empate ante Independiente.



Previo al choque contra Juan Aurich, Alianza Lima realizará su último entrenamiento este sábado. Durante dicha sesión, Pablo Bengoechea deberá decidir por Kevin Quevedo o Lionard Pajoy.

