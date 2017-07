Alianza Lima: "No podemos echarle la culpa a Luis Aguiar por fallar el penal"

Nadie se atrevió a pedir la pelota. Todos sabían que un penal en el último minuto ya tenía dueño. El uruguayo de Alianza Lima, Luis Aguiar, y toda su experiencia eran los indicados para darle una alegría a la hinchada íntima; sin embargo nadie creería el desenlace de esta historia.

El 'Canario' es el goleador de los victorianos en el año, pero le tocó fallar. Su remate se perdió por las nubes y el equipo de Bengoechea tuvo que volver de Cajamarca con las manos vacías; sin embargo los compañeros respaldaron al uruguayo.

Aguiar mandó el balón a la tribuna tras un horrible penal ante UTC



"Sería injusto reprochar a Luis Aguiar por el penal fallado. No podemos echarle la culpa si es el goleador del equipo. Tuvimos otras y no la metimos y si perdemos, perdemos todos porque no tuvimos reacción en el gol de ellos", declaró Hansell Riojas en su web oficial.

"Cada partido para mí es una final y una revancha por lo vivido el año pasado. Me muero por campeonar y me estoy 'sacando la mugre' como se dice día a día, pero aún hay por luchar y este tipo de resultados ayuda a sacurdirnos más", complementó Riojas.

Alianza Lima ahora tendrá la oportunidad para levantarse de esta derrota cuando reciba este miércoles por la noche a Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva.

