Ni siquiera nosotros sabemos en qué parte del mundo está exactamente ubicado. Solo sabemos que es un apasionado hincha de Alianza Lima, uno de corazón blanquiazul. De esos que no les importa estar lejos de Matute para hacer extensivo sus mensaje de aliento, más aún cuando lo ‘grones’ protagonizarán un nuevo clásico ante Universitario de Deportes, el rival histórico.



Este emotivo video circula por las redes sociales y fue compartido por varios hinchas blanquiazules y, por supuesto, por Fabricio Sierra, técnico de la reversa íntima, que aplaudió la acción del hincha desde su cuenta de Twitter.



A continuación te mostramos un poco de lo que dijo este hincha de Alianza Lima, que no podrá estar físicamente en Matute para ver al equipo de sus amores, pero alentará durante los 90 minutos mientras ve el duelo ante Universitario de Deportes en su celular o computadora.

Siento que hoy es el día. La adrenalina de 90 minutos de tensión y pasión. Siento el estadio lleno. Todo es blanquiazul. Están a punto de salir los jugadores. Tiembla la ‘Caldera’ para recibir a los que serán campeones. De pronto, ocurre ese milagro: y los ‘Potrillos’ pisan el verde. El estadio explota. Los once están listos para hacer historia. Y uno, hincha de corazón, solo piensa una cosa: ¡Alianza Lima campeón!

¿Qué le diría a los jugadores antes de salir a la cancha? Que hoy no es un día cualquiera, porque hoy no es una fecha más. Hoy no es cualquiera partido más. Hoy hay Clásico. Hoy los colores pesan más que nunca. Hoy la casa se viste de gala azul y blanca, para demostrar quién es el único grande. Hoy juegan para millones de personas. Hoy tienen el respaldo de la mitad más uno. De todo Matute. De los miles de hinchas, como yo que tendremos la camiseta puesta, a miles de kilómetros de Perú. Solamente para ver a Alianza Lima ganar. Hoy, cuando salgan a la cancha, jueguen por ustedes. Pero también jueguen por nosotros. Que sin importar el resultado, seguiremos remando, gritando y apoyando solo por un sueño compartido: ser campeón.

