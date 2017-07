Alianza Lima: el emotivo mensaje de Leao Butrón a sus compañeros tras el triunfazo ante Juan Aurich 

Oléeee, olé, olé, olé... Butróoon, Butróooon”. Así despidió Matute al hincha que se convirtió en arquero de Alianza Lima. Ese que es puro corazón, que no tiene ningún problema de jugar con el cuello adolorido, que se tira de cara para salvar la noche. Todo eso y más hace que el pueblo blanquiazul se rinda a sus pies. El jueves, una vez más, Leao Butrón se robó el show.

Ya no llama la atención, nos ha acostumbrado a sacar 10 como puntaje. Se mandó cinco atajadas dignas de los aplausos: dos a Archimbaud, dos a Borges y una Vílchez. Como ante Sponrting Cristal, el marcador final se mantuvo gracias a la magia de sus guantes.



Se escuchó el pitazonal cuando Leao Butrón se quedó con la pelota en las manos. Así se graficó lo que fue el triunfo de Alianza Lima. No quiere llevarse los aplausos solo, sabe que sus compañeros también se ‘rajaron’ por el triunfo. Por eso no faltó su emotivo mensaje en redes sociales:

"Quiero agradecer a todos porque hacen que el equipo siempre se sienta local, agradecer a mis compañeros porque a pesar de esta seguidilla de partidos los muchachos corren con mucho amor propio y por eso lucharemos hasta el final este campeonato".

Agregó: "Dejo esta foto porque es el reflejo de lo que debemos ser siempre y no quiero terminar sin agradecer lo que me hizo sentir la gente que vino al estadio, me llena de mucha responsabilidad cada vez que visto esta hermosa camiseta". Y si Leao Butrón sigue tapando así, Alianza Lima es el principal candidato al título.

