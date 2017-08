Alianza Lima entrenó en Chiclayo antes de viajar a Cutervo [VIDEO]

Con una concentración total, alejados del ruido y de los hinchas. Así fue la última práctica de Alianza Lima en Chiclayo, la cual no se realizó en una cancha o estadio, sino en una de las alas del hotel en el que se han quedado concentrados para el choque de este domingo en Cutervo. Los dirigidos por Pablo Bengoechea viajan esta tarde en bus hacia la ciudad cajamarquina.

Desde muy temprano, y aprovechando de que los hinchas no estaban en los alrededores del estadio, los blanquiazules utilizaron las instalaciones del hotel donde concentran para realizar movimientos y activación corporal con balón bajo las órdenes del preparador físico Modesto Turren y la mirada de Pablo Bengoechea.



La orden era que nadie ingrese al entrenamiento de Alianza Lima. Ni siquiera los mismos huéspedes del hotel. La concentración es total porque este domingo se juegan el título y el pase a la final por el título del Descentralizado 2017, el objetivo mayor de los blanquiazules que llevan 10 años sin festejar.

Tras las prácticas en el hotel, los íntimos tuvieron el almuerzo al promediar el mediodía y luego descansar para, a las 3:30 de la tarde salir hacia Cutervo en un viaje de aproximadamente 6 horas. Este domingo, los blanquiazules visitan a Comerciantes Unidos y un empate les basta para ser campeón del Torneo Apertura.



Así fueron los movimientos de la gente de Alianza Lima en la mañana del sábado en Chiclayo. Este domingo, junto a sus hinchas, buscarán dar la vuelta del segundo certamen del año.



