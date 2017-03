Alianza Lima: "Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con jugar en Chiclayo"

El norte del país vive unos de sus momentos más críticos. Los huaicos y las lluvias han puesto en estado de emergencia a esta zona del país y, aunque esto aún no está confirmada, esta situación imposibilitaría que este domingo se juegue el Juan Aurich vs. Alianza Lima en Guadalupe.

Hansell Riojas, zaguero de Alianza Lima, señaló que su equipo está preparado para ir a ganar y acercarse al puntero, pero que él y sus compañeros no considera nada prudente jugar el partido en las condiciones de emergencia que se encuentra Chiclayo y todo el pueblo norteño.

¿Cuándo se cierra el libro de pases del Descentralizado 2017?

"Nunca estuvimos de acuerdo en que se juegue en esas circunstancias. No sabemos si se juega o no, si nos toca jugar iremos, pero me gustaría que se calmen estas cosas primero. No es saludable para ninguno de nosotros, nos ponemos en riesgos", dijo el defensor.

El ex César Vallejo señaló que aunque todavía no saben si hay partido o no, igual su equipo está preparado para conseguir un triunfo y acercarse a UTC.

Ellos son la columna vertebral del equipo de Pablo Bengoechea

"No sabemos que va a suceder, estamos entrenando como si jugáramos el domingo. Estamos con la mentalidad de ir a ganar. Va a ser más complicado por los que les tocó vivir a ellos en Lima. Nosotros vamos con la idea de acercarnos al puntero", concluyó.

NO DEJES DE LEER