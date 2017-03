Alianza Lima: ¿la falta de un '9' es el problema para no ganar? Pablo Bengoechea respondió

Van tres fechas, las mismas que carece de un delantero, que Alianza Lima no sabe lo que es ganar. Después de un gran inicio en el Torneo de Verano, los íntimos decayeron en su rendimiento y Pablo Bengoechea tiene la explicación. Y no es la ausencia de un goleador el problema.

"Nosotros estamos en Alianza Lima y creen que por eso los partidos se ganan de ante mano y no es así", señaló el técnico en conferencia de prensa. "Para ganar hay que correr y mucho", señaló el 'Profesor'.

Y cuando le preguntaron, otra vez, por la ausencia de un goleador, Pablo Bengoechea fue enfático: "Si teníamos gente en el área, iba a ser lo mismo porque no hubo elabración de juego, no hubo desborde. No estábamos finos", señaló.

¿Y qué le falta a Alianza Lima, entonces? "Es cierto que somos un buen plantel, pero no hemos logrado nada. No hay cimientos fuertes y nos falta mucho para consolidar. Ojalá podamos jugar una hora bien, porque no es necesario dominar nonventa minutos. Tenemos que llegar bien al Torneo Apertura y a la Copa Sudamericana que es un mes antes".

Sobre el próximo rival de Alianza Lima, Juan Aurich, con el que se enfrentará por primera vez en el año, indicó que "Esperamos un rival complicado que tiene un técnico de experiencia y jugadores con recorrido, también", finalizó.

