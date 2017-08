Gabriel Leyes: "Luis Aguiar me dijo que viniera y que la iba a pasar bien"

El flamante jale de Alianza Lima contó quién fue la persona que lo convenció para fichar por el club de La Victoria. Gabriel Leyes dijo que Luis Aguiar le habló maravillas del club y sobre todo de su gran hinchada.

"Más allá de lo que conocía de Alianza Lima porque es un equipo grande, Luis Aguiar me dijo que viniera y que la iba a pasar bien. Me contó que todo es lindo, la gente te trata bien y no me voy a arrepentir", afirmó en RPP.

"Estoy muy agradecido con Pablo Bengoechea por la oportunidad, ya lo conozco y he entrenado con él. Eso a un jugador le da más confianza, ahora tengo que demostrar lo que uno sabe y ganarme el puesto en el día a día", añadió.

Gabriel Leyes contó que tuvo un recibimiento impecable y muy lindo. "No me lo esperaba y estoy muy contento, me sorprendió que la gente sea tan cálida para recibir a alguien", contó el nuevo '9' de los íntimos.

"Más que presión por vestir la '9' de Alianza Lima, creo que a cualquier futbolista el gustaría esto. Primero que nada, hay que disfrutar esto y aprovechar la oportunidad", afirmó el atacante uruguayo de 27 años.

"Yo juego para el equipo, no soy egoísta. Así como puedo meter goles, también puedo dar asistencias. Uno aporta a lo colectivo, no solo en lo personal. Mis virtudes creo que son la potencia, constancia y el tratar de jugar bien con los pies", así describió su juego.

