Llegó a Matute, se vistió de corto, pisó la cancha y fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. Pero los verdaderos sentimientos, afloran en la intimidad y esa la compartió en sus redes sociales. Gabriel Leyes es el nuevo delantero blanquiazul hasta diciembre del 2018

Luego de haber sido presentado oficialmente a la prensa y vestirse la camiseta blanquiazul que defenderá hasta el próximo año, el delantero uruguayo expresó sus sentimientos a través de Twitter con una foto desde el vestuario.

Gabriel Leyes es nuevo jugador de Alianza Lima

"Feliz" fue la frase que tuiteó y que resume esta oportunidad que le da Alianza Lima para demostrar que a sus 27 años está llegando a la madurez. Gabriel Leyes sabe que ganarse al hincha será difícil, pero a ellos les envió una frase como para demostrar la responsabilidad que está asumiendo.

"Es casi imposible decir que no quieres jugar en Alianza Lima. Es un equipo grande en un país que es 10 veces más grande que Uruguay", dijo el ariete quien se describió como un delantero chocador, fuerte y que "voy a todas".

Gabriel Leyes recordó, durante la conferencia de prensa la confianza que le dio Pablo Bengoechea en su etapa en Peñarol y espera retribuir todo eso con goles. "Me quería ir a préstamo y me dijo que me quedará que los dos años anteriores ya habían pasado y que ahora iba a jugar. Eso me dio mucha confianza y por eso espero retribuirla ahora", concluyó.

