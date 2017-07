Alianza Lima: Germán Pacheco jugará con 'ayudín' ante Sport Huancayo [VIDEO]

Si este domingo, después del Alianza Lima vs. Sport Huancayo hubiera un antidoping por motivación, Germán Pacheco daría positivo con dosis extra de alegría, una sustancia que el argentino consumirá estos días con la visita de sus seres queridos, su papá, su mamá y su hermana, quienes estará en Matute alentándolo ante el cuadro de Rolando Chilavert.



El argentino confesó con mucha felicidad, que este fin de semana llegará la visita de la familia y que eso lo pone más que contento. "Van a venir papá, mamá, y mi hermana, a quienes no veo hace varios meses y así me voy a sentir más acompañado y mucho mejor", contó al portal oficial de Alianza Lima.



¿Alianza Lima tiene el fixture más asequible de los punteros? Alejandro Hohberg respondió



Pero la alegría no nubla los objetivos de 'Pachegol' quien señaló que los próximos dos partidos serán importantísimos. Sobre todo ante Sport Huancayo, contra el que podrían sacar ventaja en el primer lugar del Torneo Apertura.



"No creo que Sport Huancayo se venga a tirar atrás como otros equipos porque están peleando el campeonato como nosotros. Es un equipo difícil y hay que tener cuidado", indicó



Alianza Lima: los exblanquiazules de Huancayo que volverán a Matute por la punta [FOTOS]



Y según Germán Pacheco, la úncia forma de que Alianza Lima siga peleando en la parte alta de la tabla de posiciones es "haciendo lo mismo que venimos trabajando. Estamos bien y tenemos que seguir por esa misma línea para llegar al domingo preparados para ganar".



NO DEJES DE LEER



Alianza Lima: Paolo Hurtado volvió a Matute con su hijo quien sueña con seguirle los pasos [VIDEO]