Alianza Lima: Germán Pacheco jugará motivado ante Sporting Cristal tras gol y la visita de su 'viejo'

Mejor presente no puede tener Germán Pacheco y vaya el momento para los intereses de Alianza Lima. El atacante marcó el último fin de semana ante Sport Huancayo y lo celebró con todo por la presencia de sus papás y su hermana en la tribuna de Matute quienes llegaron para acompañarlo y se quedarán para verlo ante Sporting Cristal. ¿Serán la cábala del argentino?

Antes del partido contra Sport Huancayo, 'Pachegol' hablaba de lo feliz que lo ponía saber que sus 'viejos' llegaban a Lima para esta con él después de muchos meses lejos. Y qué mejor forma de darles la bienvenida que anotando su cuarto gol con la blanquiazul. Pero eso no es todo, ahora los progenitores del argentino se quedarán para verlo en el trascendental partido del miércoles.



Y como para hacerle sentir su presencia, este lunes, Germán Pacheco asistió al entrenamiento junto a su padre quien, al mismo tiempo, es su agente y el que vela por los intereses del atacante. Ellos han prometido que este año no se le escapa el título con Alianza Lima como en 2014 con Juan Aurich.

En lo que va del año, Germán Pacheco ha jugado 17 partidos con la blanquiazul, marcado 4 goles y servido dos asistencias. Lamentablemente para él, Pablo Bengoechea ha decidido que juegue como extgremo por izquierda y no en su posición natural de media punta, aunque a él no le molesta.



"Mi posición natural es de media punta y donde me siento más cómodo, pero Pablo ha decidido que juegue por fuera, conozco el puesto y con gusto ayudo por el bien del equipo", había dicho el argentino hace unas semanas. Ahora, con sus viejos en la tribuna, espera celebrar contra Sporting Cristal.



