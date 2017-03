Alianza Lima: Germán Pecheco explicó por qué no puede jugar de 9 en el equipo

Ante las ausencias de los delanteros centros en Alianza Lima (Gonzales Vigil, Pajoy y Carrillo), el técnico Pablo Bengoechea podría evaluar la posibilidad de incluir a Germán Pacheco en esa posición. Sin embargo, el argentino aclaró que no rendiría de la mejor manera.



"Siempre dije que no soy nueve. Puedo ayudar, pero no voy a dar lo mejor de mí. La posición que menos me gusta es esa", señaló el atacante tras la práctica de este jueves.

Pacheco explicó que su modo de juego tampoco se adaptaría porque tiene otras cualidades. "A mí me gusta arrancar con la pelota desde atrás y jugar de nueve es aguantar todas las pelotas. Se me complica por el estilo de juego que tengo", apuntó.

Al jugador argentino todavía le queda la molestia del último empate con UTC en Matute. Más allá que el resultado, le incomoda el mal juego que hizo su equipo.

"Nosotros no hicimos las cosas demasiado bien para ganar el partido. Ellos (UTC) también están primeros por algo. Hacen bien las cosas y vinieron a plantear su partido", finalizó Germán Pacheco.

