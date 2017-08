Alianza Lima busca reforzarse en el ataque, y varios nombres se encuentran en la lista de posibles refuerzos. De hecho, el aspecto económico es lo más importante en estas negociaciones, por lo que los íntimos deberán escoger bien a su próximo refuerzo.

En las últimas horas, se habló mucho del posible interés de Bengoechea por Gabriel Leyes, el delantero uruguayo que se encuentra libre tras su salida de Peñarol. ¿Llegará? No se sabe con exactitud, pero lo cierto es que el futbolista anotó un tanto en el año, y fue con camiseta del Liverpool de Uruguay.

Aquella vez, Gabriel Leyes ingresó en el segundo tiempo y le dio el empate a Liverpool ante Racing. Evidentemente, el delantero la bajó de pecho y sacó un zapatazo para sellar el encuentro de visita.

Es preciso señalar que fue el mismo Gabriel Leyes el que manifestó no estar al tanto del interés de Pablo Bengoechea, quien lo dirigió en Peñarol. “Me encantaría decir algo, pero no he tenido contacto y no sé nada. Oficialmente no tengo nada", dijo en declaraciones al programa 'Barrio Fútbol' de Radio Ovación.

Leyes vistió la camiseta también de Plaza Colonia (marcó 5 tantos), Juventud (2 goles), River Plate (en tres procesos marcó 13 tantos). Hoy tiene 27 años de edad y se encuentra libre.

