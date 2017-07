Lionard Pajoy se encargó de cerrar el triunfo de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal desde los doce pasos. Sin embargo, no era el delantero colombiano el encargado de ejecutar el penal. Luis Aguiar explicó lo que sucedió.

"Yo pateo los penales, pero me lo pidió Pajoy. No se le estaban dando los goles. Ha sido criticado y lo necesitaba más que yo. Por eso decidí dárselo", dijo el uruguayo tras el triunfo sobre la 'Academia'.

Alianza Lima: Lionard Pajoy anotó de penal y sentenció el partido ante Deportivo Municipal

Luis Aguiar sostuvo, además, que lo más importante no es quién anota los goles, sino que Alianza Lima se lleve los tres puntos. El colombiano no desperdició la ocasión. Por eso su emotiva celebración señalando el cielo.

De otro lado, el 'Canario' prefirió no profundizar en los cuatro jugadores suspendidos por acumular la quinta amarilla este domingo. "No me voy contento con el arbitraje. La verdad, no hablaré de cosas que no me entran a la cabeza", apuntó.

Alianza Lima es el líder del Apertura con tres puntos de ventaja sobre el segundo lugar. La siguiente fecha recibirá a la San Martín en Matute.

