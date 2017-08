Alianza Lima: Hansell Riojas fue inscrito por Belgrano de Argentina

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Belgrano de Córdoba inscribió en una especie de lista de buena fe a Hansell Riojas. Esto deja al defensor peruano de Alianza Lima muy cerca de emigrar al extranjero.

► Hansell Riojas sobre ir a Belgrano: "Emigrar es mi sueño, ojalá se dé"

¿Cuál es el siguiente paso? Belgrano tiene hasta el próximo 31 de agosto, fecha en que cierra el mercado de pases del fútbol argentino, para terminar la negociación y concretar el fichaje de Hansell Riojas.

"Hansell reúne las condiciones que el técnico precisa. Es un jugador dúctil, de buen manejo de pelota, rápido, fuerte, de buen juego aéreo y te da la posibilidad de estar en cualquier parte de la defensa”, reveló el director deportivo de Belgrano, Juan Carlos Olave, a RPP Noticias.

Y la respuesta de Hansell Riojas no se hizo esperar: "No sé nada sobre ese tema. Lógicamente me halaga que se hagan buenos comentarios y se valore el trabajo. Por ahora estoy concentrado en Alianza Lima, pero si se da la oportunidad de emigrar, bienvenido sea".

Hansell Riojas ha sido una de los jugadores que más utilizó Pablo Bengoechea. El defensor disputó un total de 28 partidos, entre el torneo local y la Copa Libertadores. Fue titular en todos los encuentros. Sería una dura baja en el elenco blanquiazul.



► Alianza Lima respondió sobre el interés de Carlos Ascues [VIDEO]