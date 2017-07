Alianza Lima: el insólito fallo de Alejandro Hohberg que pudo darle la ventaja a los 'intimos'

No puedes fallar así. Alianza Lima visitó a Unión Comercio con la urgencia de ganar para seguir en lo más alto del Torneo Apertura. Esa necesidad, a veces se transforma en desesperación pro anotar como sea y de la cual fue presa Alejandro Hohberg quien tiró por la borda una chance clarísima de gol en la primera parte.



El 'Charrúa' no inició el partido, pero la lesión de Óscar Vílchez lo obligó a ingresar en el primer tiempo y fue el más peligroso de los blanquiazules. Sobre todo en los minutos finales cuando recibió un pase milimétrico de Germán Pacheco y erró. Hohberg estaba frente al arco de Alexander Araujo, pero su remate no tuvo fuerza y llegó a las manos del guardameta de Unión Comercio.



Alianza Lima vs. Unión Comercio: revive el choque en Nueva Cajamarca por la fecha 9 del Torneo Apertura

Los 'íntimos' desperdiciaron la opción de marcharse al descanso con ventaja. Hohberg, con el rostro enojado, terminó frustrado por la acción perdida.

Si Alianza Lima logra derrotar a Unión Comercio, se convertirá en el líder absoluto del Torneo Apertura. Por ende, intentará por todos los flancos dañar la portería del 'Poderoso del Alto Mayo'.