Alianza Lima: ¿Irven Ávila podría ser el nuevo fichaje íntimo?

En Alianza Lima aún no han cerrado el ciclo de fichajes, menos cuando los íntimos urgen de un refuerzo ante la baja de un mes de Lionard Pajoy. Por eso, la administración ‘grone’ ha reconocido estar en plena evaluación para reforzar el ataque. Y es que el club proyecta armar un plantel amplio para afrontar con responsabilidad y ser protagonista del Descentralizado y la Copa Sudamericana.



En esa lista de posibles refuerzos destacó Irven Ávila, y no es para nada descabellado pensar en el ex LDU. El delantero de Sporting Cristal, en su momento, reconoció un acercamiento de Alianza Lima a inicios del 2017; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.



“Solo pienso en Cristal. Si hablamos de Alianza Lima directamente – repito – nadie se ha comunicado conmigo. Si bien es cierto, es difícil tener un lugar en el equipo [Cristal] porque los compañeros vienen de hacer una buena pretemporada. Pero va a depender de mí estar en el once titular. Yo estoy desligado de Liga de Quito. Si se da un préstamo, lo tendrían que negociar con Cristal”, dijo Irven Ávila a Gol Perú.



Por otro lado, ‘El Cholito’ reveló las conversaciones que ha tenido con ‘Chemo’ del Solar desde su retorno al Rímac. ¿Volverá a ser el punta o el delantero por fuera que brilló en la era Roberto Mosquera?



“Chemo me ha dicho que primero verá mi desenvolvimiento para luego determinar la posición en la que me colocará. Ya sea de extremo o acompañando al 9. Quiero ser el Ávila de antes. Marcar, aportar, etc. Por ahora, quiero sumar minutos, ponerme bien físicamente para enfrentar el campeonato local y la Copa Libertadores con Sporting Cristal”, concluyó Irven Ávila, que empezó a realizar ejercicios físicos con el resto de sus compañeros y continúa con su rehabilitación de la rodilla.

