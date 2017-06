Tras la goleada por 4-1 de Alianza Lima a Sport Rosario, Juan Jayo, asistente técnico de Pablo Bengoechea, analizó el partido y destacó la capacidad de reacción que tuvo el equipo para darle vuelta al marcador.

"Lo principal del triunfo sobre Sport Rosario fue que, a pesar de comenzar abajo en el marcador, nunca perdimos la perspectiva y no nos desesperamos. En otras ocasiones nos anotaban y era un poco complicado remontar, jugábamos al ritmo de la gente. Tuvimos la posibilidad de empatar rápido y eso hizo que sigamos desarrollando confianza", comentó a 'Capital Deportes'.

Además, Jayo respondió a los hinchas de Alianza Lima que lo critican: "No sé si me critican mucho por falta de triunfos y objetivos que no se consiguen, últimamente siempre buscan romper la pita del lado más débil".



Agregó: "El año pasado me tocó asumir en un momento complicado, no me corrí al reto porque el club necesitaba de mi persona y fue una linda oportunidad para mí. Jamás me van a reprochar de que no quiero lo mejor para Alianza Lima, por esa parte estoy tranquilo. La gente tiene sus opiniones y yo mis objetivos claros".