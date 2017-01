Alianza Lima juega partido de práctica ante su reserva, en el último día de pretemporada

Un partido para terminar. Alianza Lima realizó la última práctica en la Videnita de Chincha, previo al inicio del Descentralizado 2017. Con un choque ante la reserva del cuadro blanquiazul, Pablo Bengoechea cerró la pretemporada con las ausencias en el once de Óscar Vílchez y Gonzalo Godoy.

LEE TAMBIÉN ► Perú vs. Bolivia chocan hoy en Ibarra por el Sudamericano Sub 20

Para este último partido de preparación, el técnico íntimo no contó con la presencia de 'Neka' ni el nuevo zaguero Godoy. Ellos están recuperándose de sus respectivas lesiones y por ende, el 'Profesor' tuvo que modificar el once, más no el sistema de juego. Eso sí, hubo algunos cambios posicionales que sorprendieron.

El equipo que mandó Alianza Lima al campo de la Videnita de Chincha fue con Leao Butrón en el arco; Luis Garro, Hansell Riojas, Miguel Araujo y Alexis Cossio, en defensa. Paolo De la Haza fue volante de contensión junto a Luis Ramírez y arriba los de siempre: Luis Aguiar, Germán Pacheco, Alejandro Hohberg y Lionard Pajoy.

TE PUEDE INTERESAR ► Josimar Atoche dejó Alianza Lima, fichó por Unión Comercio, pero jugaría en Polonia

El primer tiempo terminó con marcador favorable para el equipo principal blanquiazul por 3-0 con goles de Miguel Araujo y Lionard Pajoy (2), todos de cabeza, tras asistencias de Luis Aguiar (2) y Alejandro Hohberg, respectivamente.

Alianza Lima jugó su último partido de práctica de la pretemporada. (Francisco Neyra) Alianza Lima jugó su último partido de práctica de la pretemporada. (Francisco Neyra)

El equipo de la reserva de Alianza Lima que saltó al campo de Chincha, fue con Carlos Mendieta; Renato Rojas, Franco Medina, Joao Napuric, Diego Cañari; Franco Alaín, Alonso Tamuriz, Oslin Mora, Denilson Gonzales; Luis Acuy, Andrew Bazo.

Segundo tiempo

En la segunda etapa, Alianza Lima no realizó variantes y llegó el gol de Germán Pacheco a los 57 minutos, tras una buena asistencia de LIonard Pajoy. Luego vinieron las variantes: Francisco Duclós, Gonzalo Godoy y Erinson Ramírez ingresaron por Cossio, Riojas y Pacecho.

NO DEJES DE LEER