Alianza Lima comenzará el domingo su participación el torneo Clausura, pero lo hará con la misma seriedad que lo llevó a ganar el torneo Apertura. Ese fue el acuerdo al que llegaron todos los jugadores blanquiazules.

En vista de que algunos equipos que ganan un primer torneo, bajan su intensidad en el otro, los blanquiazules decidieron tomar el toro por las astas. Se reunieron en dos oportunidades en la semana para definir que no habrá tolerancia para el relajo. Por ningún motivo.



Así lo reveló el defensa Hansell Riojas, quien aseguró que la medida fue aprobada por todos los futbolistas. "Solamente nos juntamos los jugadores. Lo conversamos para que no pase ese tipo de cosas. No podemos entrar en relajo porque no hemos ganado nada. Si bien nos llevamos el Apertura, podemos dar mucho más aún", precisó.

El volante Alejandro Hohberg manifestó que en Alianza Lima no hay conformismo. Tampoco le presta atención a la estadística de que cada vez que el club íntimo ganó el Apertura, también lo hizo con el título nacional a fin de año.

"No podemos relajarnos con eso. Hay que reafirmarlo en este nuevo torneo. Nuestra idea es pelearlo para no tener la necesidad de jugar la final. Nos sentimos en la capacidad de lograr, aunque ahora será más difícil", precisó el mediocampista.

Alianza Lima visitará a Real Garcilaso este domingo en la primera fecha del torneo Clausura.

