¿Por qué Alianza Lima no jugó bien ante Cantolao y apenas empató? Respondió Alejandro Hohberg

Ni el salir en las portadas de los diarios le permitió tener un gran post partido a Alejandro Hohberg, quien aseguró de que Alianza Lima no jugó bien ante Cantolao, pero al mismo tiempo descartó la presencia de 'fantasmas' en Matute que puedan costarle pelear el título del Torneo Apertura.



Para el 'charrúa', el haber anotado ante Cantolao lo alegra de forma personal porque venía sin jugar y sin festejos. Pero "teníamos muchas ganas de haber ganado, haber jugado mejor o sumar de a tres de cualquier forma", indicó el jugador blanquiazul.





"El análisis es que hasta ganando tenemos que mejorar para llegar a la excelencia. Pero se tiene que ganar siempre, así sea jugando mal. Ante Cantolao no se pudo, pero se rescató un empate que, para el objetivo que tenemos en Alianza Lima, no sirve de mucho", agregó Alejandro Hohberg.



Y por los dos partidos sin triunfos de los blanquiazules, Hohberg puso paños fríos. "No siento que esté pasando algo especial en Alianza. Perdimos Cajamarca, que es una cancha difícil, contra un equipo que está siendo protagonista y ayer contra un equipo que jugó bien y que nosotros no lo hicimos así. No hay que hablar de fantasmas, ni crisis".



Alejandro Hohberg aseguró que espera mejorar el nivel que lo llevó hasta llegar a Alianza Lima esta temporada y dejar atrás las lesiones. "Seguro seguiré teniendo más minutos y eso me ayudará", indicó.



