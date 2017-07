Alianza Lima: ¿Por qué se le apagó la luz y no pudo ganarle al colero Cantolao?

Los números son engañosos y solo sirven para jerarquizar a los equipos en una tabla fría. Alianza Lima es uno de los líderes del campeonato y no pudo contra el colero Cantolao. De acuerdo a la teoría, la grandeza debió ganarle a la humildad. Pero la rebeldía, muchas veces, es un valor intangible que los equipos con mucha luz no consideran en las pizarras.

La muralla amarilla

Saber defender fue el gran mérito de Cantolao. De esta manera, los ‘chalacos’ llevaron al límite a Alianza Lima, que buscó por todos los lados vulnerar el arco de Federico Nicosia, que jugó 9 puntos y fue decisivo, al igual que Leao Butrón, para que el cuadro de Carlos Silvestri sobreviva al bombardeo. El portero argentino le sacó dos claritas a Germán Pacheco, ordenó y llenó de motivación a una defensa que ganó en las individuales, principalmente, por volumen.



Evidentemente, Cantolao defendió con muchos hombres y atacó con pocos. Pero, cuando se montó al campo contrario, hizo mucho daño con los desbordes de José Manzaneda y con las individuales de Jefferson Collazos.

Pocas asociaciones en la ofensiva

Alianza Lima se desesperó en buscar el gol rápidamente. Eso es bueno, en la medida que un equipo sea virtuoso en los últimos 20 metros del campo. Pero, allí, el cuadro de Pablo Bengoechea no estuvo claro. De hecho, los íntimos intentaron ganar por demolición y, consecuentemente, Cantolao respondió al ‘guerrazo’ con inteligencia: no se desordenó y no compró cuando el rival los invitó a salir de la ratonera.



Cuando la visita se obsesiona en defender, incomoda bastante a un rival acostumbrado a contragolpear. Y esa es la tarea pendiente que deberá resolver Bengoechea, de cara a los rivales que recibirá en Matute, porque ellos también van a La Victoria a hacer su negocio.

La defensa, una duda

También fue un manojo de nervios, la cual fue mermada con facilidad desde la calma e inteligencia de Cantolao. Muchas veces, defender con muchos no te garantiza el cero en el arco, más aún cuando el último bloque confía en exceso en la generosidad de su ofensiva. Eso explica que la dejadez de Germán Pacheco por la banda izquierda fue decisiva para que Manzaneda saque un centro para el gol de Leandro Martín.



Sin embargo, la actuación de Leao Butrón merece una mirada diferente, porque sus intervenciones son decisivas. En cada partido, sus años se materializan en experiencia y en una ventaja de los que pocos gozan. Su titularidad no está en discusión.



