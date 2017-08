La frase lo dice todo: a Leao Butrón no le quitaba el sueño volver a la Selección Peruana a sus 40 años a pesar de estar en un momento espectacular con Alianza Lima. El portero asumió la noticia con calma y hasta respaldó la decisión de Ricardo Gareca recordando una anécdota que él vivió en su etapa con la bicolor.

En entrevista con el programa Fútbol como Cancha, el portero blanquiazul aseguró que "la verdad, estaba tan contento y metido en ganar el título del Torneo Apertura que no pensé en la Selección Peruana. Claro, hubiese sido bonito y hasta un buen dato estadístico para mí, pero entiendo a Gareca de morir con su grupo".



Fichajes 2017: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano



Y recordó que la decisión tomada por el 'Tigre' "le hace bien al grupo porque yo ya lo viví. Recuerden que era suplente de Ibáñez y cuando se lesionaba o no podía jugar llamaban a otro y ese tapaba. Luego, lo mismo. Y la verdad no se siente nada bien.Por eso creo que lo que hizo está bien", señaló.

Sobre su buen momento, Leao Butrón reconoció de que la rotación de Pablo Bengoechea le habría hecho bien. "A pesar de que a mi me gusta jugar, no me hice ningún problema con esta decisión y el mismo Pablo me dijo 'todos me critican que no estés en todos los partidos y eso te hace bien' y yo creo que así ha sido".



Alianza Lima: los uruguayos quieren ganarle a Real Garcilaso y visitar Machu Picchu durante el receso



Un sentimiento para con Sporting Cristal



El portero de 40 años, a pesar de haber jugado en varios equipos del Perú, siente que tiene una deuda con Sporting Cristal que "no he podido retribuirle. Hicieron tanto por formarme y me hubiese gustado hacer más por ellos como agradecimiento", señaló.



NO DEJES DE LEER



Deportivo Municipal: Diego Mayora tomó esta decisión ante la llegada de otro delantero [VIDEO]