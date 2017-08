Hinchas de Alianza Lima, respiren. No pasa nada, su mejor jugador está sanito, y listo para jugar en el clásico de la segunda fecha del Torneo Clausura. Así lo explicó el mismo, Leao Butrón reveló las razones por las que no tapará ante Real Garcilaso.

El portero de 40 años aclaró que estuvo muy disgustado por informaciones que lo daban como lesionado. Nada de eso, confirmó que su no convocatoria para el partido se trata de una rotación.

Cristal va por argentino Herrera: lo inscribió en lista de buena fe

"En las últimas semanas he tenido una tremenda molestia, el comando técnico quiere que todos jueguen al 100% este partido tan importante contra Garcilaso. Se viene el clásico y, lógicamente, el entrenador cree conveniente que algunos futbolistas descansemos. Se está especulando mucho sobre mi estado, no entiendo por qué algunos periodistas dicen que estoy lesionado cuando no es así, no preguntan. No taparé en Cusco por decisión técnica, no por lesión", dijo Butrón.

Por otro lado, el capitán de los íntimos también hizo un llamado de alerta para que el partido en el Cusco se maneje dentro de todo lo normal y no haya ni un rastro de violencia.

Atención Gareca: Bolivia oficializó su lista de convocados

"No podemos ser tan ignorantes y propagar la violencia, no creo que suceda algo relacionado a eso con la gente del Cusco. Todo lo que está alrededor de nosotros no tiene por qué terminar en violencia, eso está clarísimo y cualquier persona con dos dedos de frente sabe lo que es bueno para el fútbol", culminó.

NO DEJES DE LEER