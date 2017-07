Alianza Lima: "Leao Butrón está recuperado en un 70%".

Una buena noticia a horas del trascendental encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Según el médico íntimo, la evolución del portero va por buen camino y es posible que este martes se vuelva a incorporar a los entrenamientos.

"Yo diría que está recuperado en un 70%. Posiblemente esta noche (lunes) pueda ser dado de alta y el martes pueda volver a entrenar; sin embargo hay que ir con calma pues el jugador aún presenta mucho dolor", dijo el médico de Alianza Lima, Hugo Blácido, en Barrio Fútbol.

"No podemos decidir si juega o no ante Cristal en estos momentos. Le hemos puesto un collarín para que se produzca una menor contractura, no es un dolor cervical sino vertebral, en la cabeza. Pero ya no hay lesión que pueda perjudicarlo, lo que se está haciendo con él es preventivo", agregó el galeno.

De no poder estar este miércoles, Leao Butrón tendrá que esperar hasta el domingo para reaparecer. Ese día, los íntimos visitan a Alianza Atlético en Bellavista.

Por otro lado, Blácido también se refirió a los otros jugadores que llegan con problemas en Alianza Lima. "Kevin Quevedo ha entrenado hoy con el grupo sin ningún problema, tiene un pequeño dolor pero es superable ya que se trata de un golpe. Vílchez está en proceso de recuperación, tiene un desgarro y su recuperación no es inmediata, le haremos algunos exámenes", culminó.

