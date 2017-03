Alianza Lima: Leao Butrón sale al frente de las bromas sobre el 'quino'

Cada vez que Alianza Lima pierde un partido al toque las redes sociales se inundan de los famosos memes, donde el centro de atención gira alrededor de los años que lleva sin campeonar el cuadro blanquiazul. Leao Butrón salió al frente para responder a los "bromistas".



"Los hinchas rivales te molestan con el ‘quino’. Faltan cinco años. No tiene sentido esa broma. Nos molestan desde hace tres, cuando iban siete años. Parece que no saben sumar", dijo Leao Butrón a El Comercio.



El portero íntimos, que no estará ante Real Garcilaso por la rotación que viene realizando Bengoechea, contó que tuvo que explicar a su esposa sobre la mofa hacia el club. "Es parte de la broma, tenemos que entender, pero no tiene sentido", añadió.



MERECE UNA OPORTUNIDAD



Para la fecha doble ante Venezuela y Uruguay, Ricardo Gareca convocó a los arquerros Carlos Cáceda, José Carvallo y Pedro Gallese. Leao Butrón no quiere inmiscuirse en el trabajo del DT de la bicolor, pero considera que debió darle una oportunidad a su colega de Melgar.



"Yo creo que debió ser convocado Patricio Álvarez porque es un arquero serio, ha tenido regularidad en los últimos años, ha sido campeón y ha jugado dos finales. Creo que es mérito suficiente", indicó.



Pero no es lo único. Butrón resaltó otro plus del guardameta del cuadro arequipeño. "Tiene más mérito porque con la rotación que emplean en su equipo, las veces que le toca tapar siempre lo hace de la mejor manera. Eso dice que está bien preparado", finalizó.