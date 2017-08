Leao Butrón: "El título tiene que ser merecido, no hay que jugar por debajo de la mesa"

Leao Butrón dijo que Alianza Lima ha hecho todos los méritos para ser un justo campeón del Torneo Apertura. El arquero rechazó a aquellos que acusan al club de haber actuado mal cuando no fueron los de La Victoria, los que incumplieron con los reglamentos.

"Me parece poco justo que pareciera que Alianza Lima hubiera cometido una infracción, como si hubiéramos hecho algo en contra de las reglas. No es secreto que si un jugador no puede jugar no juega, no es cuestión de interpretar, no puede jugar. Hay algunas personas que intentan jugar al 'caballazo', es mejor concentrarnos en el campeonato", dijo el arquero.



¿Alianza Lima, Real Garcilaso o UTC? los memes ya viven la última fecha del Torneo Apertura



Nosotros podemos resolver las cosas dentro del campo de juego no afuera. Las personas encargadas de mejorar el fútbol peruano que hagan las cosas que tienen que hacer y no dejar un precedente terrible. Ya hemos recibido bastantes y no hemos hecho nada. El que salga campeón tiene que ser merecido, no hay que jugar por debajo de la mesa", añadió el blanquiazul.

Leao Butrón dijo que si Alianza Lima gana el título del Torneo Apertura lo va a disfrutar y celebrar con justa razón. "No es fácil ganar a Cristal, ganar en Moyobamba, en el Monumental. Por todas estas cosas cualquier equipo disfrutaría. El objetivo es el Campeonato Nacional, pero como no celebrar cuando te acercas al objetivo", afirmó.



El arquero dijo que el equipo va a tener el apoyo de su hinchada, el domingo, ante Comerciantes Unidos en Cutervo. "Normalmente Alianza Lima es local en todas las canchas y seguro vamos a llenar el estadio. La gente va a poyar como siempre lo ha hecho", comentó.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Aguiar: “Este campeonato es vergonzoso, no es respetuoso para nadie” [VIDEO]



"Tengo mucha ansiedad, por mi parte. Ojala y luego nos vean festejando en una cancha complicada", aseveró Aguiar. (Video: Steve Romero / Foto: Francisco Neyra)

LEE TAMBIÉN