Alianza Lima: "Nos levantamos de la adversidad. Tenemos armas para pelear", dijo Gonzalo Godoy

Un empate y un triunfo en las últimas dos fechas, ambos logrados de forma agónica en los minutos finales, fueron una gran lección para Alianza Lima. Así lo dio a entender Gonzalo Godoy, defensa uruguayo que estuvo en los choques ante Cantolao y Unión Comercio, quien señaló de que los íntimos se han hecho más fuertes a partir de estos dos resultados.



"Ganar a Unión Comercio fue impostantísimo: dos cambios por lesión antes de los 10 minutos en una cancha difícil con altísima temperatura, luego llegó la expulsión y aún así haberle jugado de igual a igual y que no hayan tenido opciones de gol es un mérito", contó el zaguero blanquiazul en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP.



Y el defensa de Alianza Lima agregó: "Estos dos partidos no nos han ayudado en la confianza porque siempre la tuvimos en nosotros, pero a veces jugamos bien y toca ganar como la gente lo pide y otras veces, como el otro día, nos supimos levantar de la adversidad y nos demostramos que tenemos armas con qué pelear", indicó.



Para Gonzalo Godoy, lo más difícil del Torneo Apertura es lo que se viene. "Serán partidos complicadísimos, quizá los más difíciles porque hay muchas más cosas en juego. Nosotros solo tenemos que ir paso a paso.



Sobre sus primeros seis meses en el Perú, Gonzalo Godoy señaló que jugar e Descentralizado con Alianza Lima es toda una experiencia. "Me habían dicho eso de la altura del sintético, pero una cosa es que te lo cuenten y otra es vivirla. Creo que la cancha más difícil es la de UTC porque hay altura, sintético y no sabes hacia donde va la pelota. No en vano le dicen el campeonato más difícil del mundo".



