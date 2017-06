Lionard Pajoy se sacó la sal esta tarde en Matute. El delantero, por el cual Alianza Lima esperaba más este año, se reencontró con el gol después de un mes y medio. Tras el partido contra Sport Rosario, el colombiano dejó de lado la diplomacia para revelar lo que vivió en todo el tiempo que se le cerró el arco.

"A veces el equipo gana y no llego bien a casa porque el trabajo de uno es siempre hacer goles. Había hecho buenos partidos, pero no se me daba, aunque servía para que otros compañeros convirtieran", señaló el cafetero.

Alianza Lima goleó 4-1 a Sport Rosario y es líder momentáneo del Torneo Apertura

Pajoy no recordaba la última vez que había marcado con Alianza Lima. Tras unos segundos, recién pudo responder que fue ante Real Garcilaso y con doblete. Cada partido que pasaba sin marcar era con un golpe. Sin embargo, nunca perdió la fe.

"Los goles siempre recaen en los delanteros. Es normal. Siempre trabajo humildemente, mostrando mi sacrificio. Lo más importante es seguir insistiendo. No se puede parar", apuntó el atacante.

Lo que más quiere Lionard Pajoy es que este reencuentro con las redes se convierta en una racha. Es consciente de que cuatro goles a mitad de temporada no es suficiente. Aunque luego dirá que le alegra que sus compañeros también marcen, la procesión va por dentro para un delantero cuando la pelota no ingresa.

