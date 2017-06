Alianza Lima: Lionard Pajoy tiene una motivación extra para enfrentar a Sport Rosario 

Cada vez que Juan Alejandro llega a Lima, Lionard Pajoy tiene una motivación extra. Su pequeño vive y estudia en Estados Unidos, por eso cuando viene de visita, el delantero de Alianza Lima trata de estar el mayor tiempo con su hijo.

Esta mañana, Juan Alejandro acompañó al delantero íntimo a los entrenamientos del cuadro blanquiazul en el Cultural Lima, en Chorrillos.



"A él siempre le gusta ir a los estadios y seguramente irá el fin de semana. Feliz y contento que esté aquí. Le gusta jugar fútbol, pero primero está el estudio", comentó con una sonrisa en los labios.

Alianza Lima recibirá este domingo a Sport Rosario y en Matute esperan recuperar la punta del Torneo Apertura. Los íntimos tienen un puntos menos que UTC y Comerciantes Unidos, que suman 10 unidades.

"Estamos 100% concentrados en lo que se viene. Ojalá que sigamos en racha de triunfos. Jugar de local nos va servir de mucho", dijo a su salida de las prácticas.

Lionard Pajoy lleva tres goles en el Descentralizado 2017. La última vez que marcó fue un doblete ante Real Garcilaso. Después no hay tenido ocasión de anotar. El 'Diablo' espera cortar esa sequía.

"Siempre intento de dar lo mejor. Trabajo y me esfuerzo y seguiré haciéndolo y si no llegó anotar, al menos trataré de dar un pase de gol. Lo importante aquí es que el equipo gane. Alianza no depende de un jugador sino del colectivo", indicó Pajoy.