Alianza Lima: ¿Llegará otro refuerzo si se confirma el pase de Hansell Riojas a Belgrano?

La posible partida de Hansell Riojas al fútbol a argentino ha alterado los planes de Pablo Bengoechea. El zaguero fue una pieza clave para conseguir el Apertura y si se va dejará un hueco en la zaga de Alianza Lima.

El interés es fuerte e incluso Belgrano ya inscribió a Riojas en su lista de buena fe y tiene hasta el 31 de agosto para convencerlo. Las posibilidades son altas y por eso en Alianza Lima ya estarían barajando opciones.

Alianza Lima: Hansell Riojas fue inscrito por Belgrano de Argentina

Una de ellas es Carlos Ascues, quien ya no seguirá en Melgar. El zaguero es hincha confeso de Alianza Lima y no le desagrada la idea de volver a La Victoria; sin embargo para que esto pase los íntimos deberán negociar con Wolfsburgo, club con el que el ex San Martín aún mantiene contrato.

La principal traba sería que el equipo alemán pediría una suma elevada para volver a prestar al 'Patrón'. En Alianza Lima deberán apurarse, pues solo tienen unos días más para llegar a un posible acuerdo.

Alianza: el precio de las entradas para el duelo ante Delfín de Sanguinetti

Otra de las posibilidades la tiene el argentino Emiliano Ciucci, quien habría pedido no jugar con Real Garcilaso en la primera fecha del Clausura por encontrarse negociando con los íntimos. Su llegada dependería de lo que pase con Riojas.

Las próximas horas serán claves en Alianza Lima. El club por ahora ya aseguró a Gabriel Leyes como refuerzo, pero igual no se descarta la llegada de alguien más pues el objetivo es salir campeón nacional en diciembre.

NO DEJES DE LEER