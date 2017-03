Alianza Lima: Luis Aguiar elogió a Miguel Araujo por anular a Luis Suárez y Edinson Cavani

Miguel Araujo no deja de recibir elogios por su gran actuación con la Selección Peruana ante Uruguay. Esta vez el turno fue de su compañero en Alianza Lima Luis Aguiar, quien manifestó que no es nuevo lo que hizo el defensa el último martes.

"Ahora le dan mucho más elogios porque anuló a los dos mejores delanteros del mundo (Luis Suárez y Edinson Cavani). Pero hace lo mismo en cada partido. Lo que pasa es que tiene más repercusión los enfrentamientos con Uruguay", señaló el 'Canario'.

Selección Peruana: los jugadores que hizo debutar Ricardo Gareca durante su proceso [FOTOS]

El uruguayo ni duda en que Miguel Araujo continuará por el camino del éxito, tanto en la Selección Peruana como en Alianza Lima. Por lo pronto, el desafío más cercano es el debut en la Copa Sudamericana: frente a Independiente en Argentina, el martes.

Al respecto, Aguiar sostuvo que la paralización del Torneo de Verano y el aplazamiento del reinicio le ha quitado ritmo de competencia a Alianza Lima. Sin embargo, afirmó que la situación es la misma para los dos equipos.

"No sé si servirá de escusa, pero en Argentina hace dos meses que no se juega. Nosotros, por circunstancia fuera de lo futbolístico, hemos tenido que parar el campeonato. No es lo mismo competir. Seguro que en el partido nos puede costar un poco, pero a ellos también", explicó.

TE PUEDE INTERESAR

Reimond Manco y su carta de presentación en los entrenamientos de Unión Comercio [VIDEO]