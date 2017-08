Alianza Lima: Luis Aguiar explicó porque dijo que volvería "gateando" a Peñarol [VIDEO]

Pone los puntos sobre las íes y aclaró el contexto de sus declaraciones. Luis Aguiar sorprendió a todos al asegurar que a Peñarol volvería "gateando" cuando Alianza Lima está peleando el título del Torneo Apertura y la chance de ser el primer finalista por el título nacional.

El 'Canario' reafirmó de que sus declaraciones a un medio uruguayo fueron reales y aseguró de que los hinchas blanquiazules tendrían que entender que para un futbolista, si llega una oferta importante "hay que evaluarla". Y agregó de que "el tema es que la oferta no ha llegado. Diría 10 mil veces más que quiero volver a porque soy hincha de Peñarol. Pero de allá no me llamó nadie", dijo este lunes en Matute.



Es resumen, Luis Aguiar no se moverá de Alianza Lima y por el contrario, pidió de que "no empiecen a hablar de ofertas porque no las hay, aunque por ahí si llega una buena sería importante para el club porque hay que pagarle a Alianza y cosa de que así ganamos ambos. Pero son supuestos. Yo quiero ser campeón", indicó.

"Tenemos un campeonato que ganar y terminar así con estos seis meses que han sido bastante apretados de mucho sacrificio para todos. Muy estresantes", agregó.



Tras esa aclaración, el goleador blanquiazul contó de que estuvo atento al partido que disputaron UTC y Universitario de Deportes en Cajamarca y señaló de que el triunfo cajamarquino "merecido el triunfo. Nos tocó la noche antes vivir una situación parecida a ellos (UTC)"; dijo y aclaró de que el reclamo contra Real Garcilaso no le interesa: "Alianza no tiene nada que ver. Nosotros pudimos haber sido campeones hace unas fechas y no se pudo y ahora hasy que esperar hasta el final".



