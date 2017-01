Alianza Lima: Luis Aguiar habló de su actuación en la 'Noche Blanquiazul' y de los hinchas

No tuvo el debut que esperaba, pero no hace dramas. Luis Aguiar tuvo sus primeros minutos con Alianza Lima en la 'Noche Blanquiazul' y el hincha no quedó muy contento con su accionar. Él tampoco, pero no se preocupa. Su objetivo está en el inicio del campeonato, el próximo domingo.

El charrúa señaló que se queda tranquilo a pesar de la derrota blanquiazul porque "lo que importa es el domingo. Ahí empieza la verdadera historia", dijo mientras de la tribuna lanzaban insultos que no se registran si fueron para él.

"Nos faltó tener la pelota -agregó Luis Aguiar- . La transición de defensa al ataque la hicimos muy bien, pero no pudimos hacer los goles y eso complicó el partido. Palestino complicó, pudo tener la pelota, pero los goles no llegaron por eso, sino por una pelotera y luego una desgracia de un compañero".

Sobre las pifias que cayeron desde las tribunas al ser cambiado, Aguiar evitó la polémica y señaló de que al hincha de Alianza Lima "yo no le tengo que decir nada", afirmó sin dejar de mencionar de que "hoy o vale la pena decir qué falta o no".

El charrúa ya sabe a lo que se enfrenta. El de ayer fue su primer partido con la blanquiazul y el primero después de mucho tiempo sin jugar a causa de una lesión que lo alejó de las canchas por casi seis meses.

