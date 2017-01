Alianza Lima: Luis Aguiar prometió "un golcito para cambiar la cabeza chica de la gente mediocre"

Directo y sin tapujos. Luis Aguiar concedió una extensa entrevista al portal oficial de Alianza Lima en la que habló de todo: de la larga para que lo alejó de las canchas, sus objetivos con Alianza Lima y hasta le respondió a quienes lo criticaron por llegar al Perú tras tanto tiempo sin jugar.

"Que necesito jugar, es una realidad -dijo Luis Aguiar-. Tuve una lesión, nada grave, que me paró varios meses y eso complicó. Pero acepté venir a Alianza Lima porque es un equipo grande y eso te motiva hasta a dejar otras cosas de lado o irte a un lugar económicamente mejor. Hay cosas importantes por ganar y eso es motivante".

El charrúa señaló que las críticas hacia su persona por tanto tiempo sin jugar "No me preocupan". Aseguró que sus compañeros se ríen cada vez que hablan del tema, pero él tiene la fórmula para callarlos. "Eso se cambia con un golcito, la cabeza muy chica de tanta gente mediocre que hay acá y en muchos lados del mundo. Eso no es importante. Más importante que es entrenar y yo lo estoy haciendo", indicó.

Y si creen que Luis Aguiar pondrá como excusa la larga para que tuvo, "están totalmente equivocados", señala. "Voy a responder de la mejor manera. Físicamente siempre fui de correr, de estar bien, y en esa parte del entrenamiento siempre me fue bien. Los test tambiém y eso me deja contento".

Por último, el volante de Alianza Lima señaló que "tuve un parate importante pero estoy entrenado bien. Yo no pongo excusas, esas son para los mediocres, los perdedores. Vengo como que estuviese jugando normal y a la hora de entrar a jugar daré el máximo".

