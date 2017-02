Luis Aguiar sobre su presente en Alianza Lima: "Me siento bien, pero no conforme"

Luis Aguiar es jugador del momento en Alianza Lima gracias a sus goles. Sin embargo, el volante uruguayo prefiere tener los pies sobre la tierra. No se siente satisfecho con lo hecho hasta el momento y siente que le puede aportar mucho más al equipo.

"Me siento bien, pero no conforme porque no estoy en mi nivel. Está claro que los goles te dan un poco más de ánimos, de confianza. Para nada más que eso", señaló el 'Canario'.

Alianza: ¿Bengoechea seguirá rotando jugadores en su equipo titular?

El mediocampista sostuvo que cada fecha es un nuevo examen para él, por lo que tiene que esmerarse al máximo, al igual que sus compañeros. Le agrada que ese desafío lo trate de cumplir en el plantel blanquiazul.

"Hay un plantel muy bueno, en un ambiente que da gusto trabajar. Es una mixtura de gente grande y joven que de a pocos se van compenetrando", apuntó. Eso sí, afirmó de que eso no es suficiente para lograr el objetivo: campeonar.

"Eso no te garantiza el triunfo. Hay que trabajar el doble. No se ganó nada aún, esto es muy largo. Acá la exigencia es salir campeón peruano y es lo que queremos todos", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

​Alianza Lima ganó 2-0 a Comerciantes Unidos con doblete de Luis Aguiar en Cutervo