Alianza Lima: Luis Aguiar unió a todo el plantel para festejar el empate

No son los goles ni las declaraciones los que lo hacen líder de Alianza Lima, sino los gestos como el que tuvo tras el gol del empate ante San Martín. Luis Aguiar quiso representar el apodo del equipo y llamó a todo el plantel de Alianza Lima para fundirse en un abrazo muy íntimo.

El 'Canario' no hizo la de Cristiano Ronaldo para señalar que él fue el anotador. Tampoco fue corriendo hasta la barra blanquiazul para dedicarles el gol, él se fue hasta la esquina de Sur con occidente llamando a todos sus compañeros para festejar juntos en claro mensaje a lo que pregona fecha a fecha: "no importa quien anota, el equipo somos todos".



De inmediato, todos le hicieron caso a su líder: suplentes y titulares llegaron hasta donde estaba para festejar. Para demostrar que Alianza Lima, en estos momentos y como todo el año, está más unido que nunca contra quienes los critican.

Luis Aguiar es el goleador de Alianza Lima con 13 tantos y uno de los máximos anotadores del Descentralizado. Pero su mayor virtud ha sido la de mantener unido al plantel a lo largo del año. Siempre pregonó la importancia de cada uno de los integrantes en este plantel y ante los santos, contra los que jugaron con cuatro ausencias por acumulación de tarjetas amarillas.



En medio de un marco espectacular de gente, el 'Canario' demostró que la unidad de un grupo hace que este pueda pelear grandes cosas. A pesar de que al equipo de Pablo Bengoechea lo critican por jugar feo, ellos afirman seguir unidos con el sueño de lograr el título nacional y cortar los 10 años sin festejos.