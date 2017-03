Alianza Lima: Luis Ramírez se defendió de las críticas diciendo que "les responderé en la cancha"

Su carácter pensante en la cancha muchas veces hacía renegar al hincha de Alianza Lima, pero Luis Ramírez siempre mantuvo la calma. Él prefería responder en el ‘verde’. Así, recuperó su mejor nivel. Aunque, eso sí, siente que puede dar mucho más.



¿Te quita ritmo de competencia el no jugar el fin de semana ante Aurich?

En lo personal, considero que no era adecuado jugar este partido por la situación que atraviesa el país.



Muchas veces fuiste criticado por el hincha íntimo. ¿Cómo lo tomabas?

Con tranquilidad. Lo mío es jugar al fútbol. Creo que el grupo pasa por un buen momento y eso ayuda a que todos tengamos un buen nivel. No tengo nada en contra de nadie.



¿Alcanzaste el nivel que buscas o todavía crees que puedes rendir más?

Estoy tranquilo con mi momento. Creo que las cosas me estan saliendo bien. Y como digo, siempre trabajo en silencio, en busca de mi mejor nivel.



¿Este receso cortará la racha que tiene el equipo en el campeonato?

Quizá. Pero debemos aprovecharlo para recuperar a los chicos que están lesionados y corregir los errores estamos cometiendo.



¿Cuánto sirven los amistosos antes del reinicio del torneo?

Todos los partidos suman. Hay que jugarlos como si fueran oficiales. Eso servirá para que el profesor saque conclusiones para lo que se nos viene.



Y se viene una nueva fecha de la Eliminatoria. ¿Cómo crees que le irá a Perú?

Como todos, espero que muy bien. Es un deseo. Si la selección gana, mantenemos viva la ilusión de clasificar. Hay un buen grupo, hay que confiar en ellos y en que se darán los resultados.



¿Extrañas estar con la selección bicolor?

Cada cosa en su momento. Me va bien en Alianza, y a los chicos les deseo lo mejor en esta fecha de la Eliminatoria.

