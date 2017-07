Alianza Lima: Mauro Guevgeozián fichó por  Newell's Old Boys

Confirmado. Mauro Guevgeozián fue oficializado como flamante fichaje de Newell's Old Boys, club por el que pasó Luis Advíncula y Rinaldo Cruzado. De hecho, el exdelantero de Alianza Lima buscará reeditar su campaña goleadora en tierras argentinas y convencer a la hinchada ‘leprosa’ sobre su determinación en el ataque.



Hace unas horas, Mauro Guevgeozián pasó exámenes médicos en las instalaciones de Newell's Old Boys. Luego, el club oficializó su fichaje, desde sus redes sociales, donde aparece la fotografía del ex Alianza Lima firmando su vinculación.



(Captura: Página oficial) (Captura: Página oficial)

“Luego de superar la revisión médica, el futbolista uruguayo firmó el contrato que lo unirá a la Lepra por un año”, informó el club argentino en su página oficial.



Mauro Guevgeozián llegará a Newell's Old Boys a modo de préstamo por seis meses. “Su préstamo tendrá un cargo de 120 mil dólares. Asimismo, el contrato contempla una opción de compra de 600 mil dólares por el 50% del pase y un millón por el 100% de los derechos federativos y económicos”, según confirmó el equipo.



Cabe destacar que exdelantero de Alianza Lima, que alzó el Torneo del Inca de la mano de Guillermo Sanguinetti, marcó 7 goles con Temperley y salvó del descenso al cuadro argentino.

