Alianza Lima: "No nos molesta que nos digan que ganamos ratoneando". 

La ambición de Alianza Lima es el título y para conseguirlo no parece importar la forma. El equipo de Pablo Bengoechea es el líder del Apertura, pero recibe muchas críticas por la manera en la que resuelve los partidos; no obstante dentro del cuadro blanquiazul detallaron que eso los tiene sin importancia.

Y fue el propio Pablo Bengoechea quien lo dijo. Para el estratega uruguayo, lo que de verdad le preocuparía sería no estar cerca de lograr el objetivo con su equipo.

"No me molesta que digan que Alianza Lima ratonea, a mí solo me molestaría no lograr el objetivo. Solo me preocupa lo que piensan mis futbolistas. Del portón de Matute para afuera pueden opinar lo que quieran. Yo lo que intento siempre es proteger a nuestros futbolistas y que crean en el mensaje", dijo Bengoechea en RPP.

Alianza Lima es el líder del Torneo Apertura y tiene la primera opción de quedarse con el certamen. Guste o no la forma, así juega Pablo Bengoechea y por ahora los resultados lo respaldan.

Para conseguir el título sin ninguna complicación , los íntimos solo deben salir vencedores en sus próximos dos partidos: primero ante San Martín en Matute y luego ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

