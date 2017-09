Alianza Lima: "No queremos ir a una final"

Nada de relajos. Alianza Lima fue el ganador del Torneo Apertura y tiene la primera opción, pase lo que pase, para ser el campeón nacional, pero igual no baja los brazos. En tienda íntima sueñan con llevarse también el Clausura y así evitar una definición en diciembre.

Juan Jayo, asistente técnico del equipo victoriano, señaló que el grupo está muy fuerte y mentalizado en seguir por ese camino para lograr el título sin disputar los playoff.

"La primera fecha del Clausura fue una semana bastante distraída para nosotros porque veníamos de ganar el Apertura, pero luego volvimos a exigir. No basta solamente con ganar el primer torneo, queremos ganar el Clausura y para eso hay que seguir esforzándose. Como lo dijo Pablo, no queremos ir a una final, pero si la tenemos que disputar porque otro equipo fue mejor en el Clausura, no hay problema", dijo el 'pulpo' en RPP.

Sobre el triunfo ante Ayacucho FC, Jayo destacó que a pesar que hubieron nuevos nombres en el equipo, nadie desentonó. Subrayó que se ha formado un plantel competitivo.

"Los chicos que entraron no se desentendieron de lo que pedía Pablo. En este grupo hay respeto por cada uno y eso es muy importante. Se les ha explicado bien que el campeonato no lo van a ganar seis ni once futbolistas, sino todos a la medida de que cada uno se vaya esforzando en los entrenamientos", culminó.

