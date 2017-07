Alianza Lima: el once de Pablo Bengoechea con Leao Butrón para enfrentar a Alianza Atlético [FOTOS]

Alianza Lima no quiere soltar la punta del Torneo Apertura. Por eso, Pablo Bengoechea repetirá el once que enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, de cara a su choque contra Alianza Atlético en Sullana. El técnico íntimo no se guardará nada y mandará a sus mejores hombres. Y claro, Leao Butrón encabeza la lista.

Luego de los tres puntos de oro que sacó en su visita a Sporting Cristal, Alianza Lima sabe que solo vale ganar para seguir derecho en su camino hacia el título del Torneo Apertura. En ese sentido, Bengoechea apostará por el cerrojo defensivo, con Gonzalo Godoy y Miguel Araujo, el cual estará reforzado por Hansell Riojas y Francisco Duclós, quien reemplazará al expulsado Alexis Cossio.

La defensa, por supuesto, estará reforzada por Aldair Fuentes, quien se consolidó en el equipo titular de Alianza Lima. El joven volante, con el pasar de los partidos, choca más y le intenta sacar provecho a su estatura en cada pelota parada.

Esta vez, Luis Ramírez no irá como un falso ‘9’ de Alianza Lima, tal y como pasó en los primeros minutos en la visita ante Unión Comercio. El la delantera estará Lionard Pajoy, quien anotó el gol de la victoria ante Sporting Cristal.

