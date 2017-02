Alianza Lima: el once que prepara Pablo Bengoechea con Luis Aguiar

Para Pablo Bengoechea, no hay un once fijo, pero sí una columna vertebral integrada por Luis Aguiar y Alejandro Hohberg. Y así lo demostró el estratega de Alianza Lima en el choque ante Comerciantes Unidos, luego de dejar en la capital a los que parecían inamovibles, como Leao Butrón y Germán Pacheco.



Como se recuerda, Pablo Bengoechea dejó hasta a 4 jugadores que sumaron minutos ante Deportivo Municipal y Universitario de Deportes. La idea del ex Peñarol fue darles minutos a jóvenes como Erinson Ramírez, Luis Garro y Daniel Prieto.



Bajo esa misma lógica, Bengoechea se la jugaría nuevamente por Ramírez de cara al choque contra Sport Huancayo, que llega al duelo contra Alianza Lima con una victoria ante Juan Aurich.



Otro de los juveniles por los que apostará Pablo Bengoechea sería Aldair Fuentes, que tuvo una buena actuación ante Deportivo Municipal. El volante anotó un gol y fue figura del encuentro.



¿Por qué no estará Germán Pacheco? El argentino aqueja una lesión y Bengoechea preferirá guardarlo ante la seguidilla de partidos que acumuló.

