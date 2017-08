Alianza Lima: Óscar Ibáñez no podrá cumplir el sueño que tenía en el Torneo Apertura

Hace unos menes, Óscar Ibáñez llegó a Comerciantes Unidos con la idea de alejarlo de la zona del descenso sin imaginar de que su idea calaría en los jugadores al punto de llevar a 'Las Águilas' a la punta del Torneo Apertura. En ese momento el entrenador cutervino tuvo un sueño: disputar el título con Alianza Lima en la última fecha del certamen en juego. No se le cumplió.

El entrenador argentino nacionalizado peruano, cumple este martes 50 años y los celebrará llegando a Cutervo. Pero antes concedió una entrevista para DeChalaca donde habló de todo. Hasta de la decisión que tomó hace un mes atrás de que culminado el Torneo Apertura dejaba el equipo.



Pablo Bengoechea le respondió en Twitter a exjugador de Peñarol que se hizo hincha de Alianza Lima



"Habíamos conversado con los jugadores hace un tiempo atrás, cuando estábamos primeros en el Torneo Apertura, que si ganábamos todo de local, disputábamos el título con Alianza Lima esta última fecha en Cutervo. Lamentablemente no llegamos en esa condición, pero este partido no deja de ser importante", señaló.

"No me sorprende lo que está haciendo Pablo Bengoechea"



Pero no solo habló del partido contra Alianza Lima. Óscar Ibáñez, además, señaló de que será especial enfrengtar a un excompañero de trabajo y hoy colegas de profesión como Pablo Bengoechea, con quien compartió tiempo cuando integraban el comando técnico de la Selección Peruana de Sergio Markarián.



Comerciantes Unidos presentó reclamó contra Real Garcilaso por caso Neumann



"Pablo es un gran profesional con el que compartí tiempo en la Selección. Cuando estuve en el cuerpo técnico de Markarián me hizo sentir como uno de ellos como, que venía con ellos. Él, Aguirregaray, Turren son muy profesionales y no me sorprende lo que están haciendoen Alianza Lima", señaló.



NO DEJES DE LEER



Bengoechea sobre puntos de Real Garcilaso: "Damos por hecho que la tabla ya la tenemos como está"