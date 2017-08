Alianza Lima: ¿Óscar Vílchez jugará el clásico ante Universitario de Deportes? 

Una lesión en la planta del pie izquierdo lo tiene alejado de las canchas desde inicios de julio. Sin embargo, Óscar Vílchez aseguró este viernes que ya está recuperado en gran medida y que espera estar al cien por ciento para el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

"Hoy empecé a tocar balón por la primera vez en mucho tiempo, es algo que me llena de alegría. Espero que las cosas salgan bien para volver lo más rápido posible. No sabría decir en qué porcentaje estoy porque hay muchos puntos a tratar, pero voy por buen camino. Ya me puse los chimpunes y entrené a la par de mis compañeros, solo faltaría agarrar un poco más de confianza y tomar un poco de aire", declaró Vílchez a GolPerú.

El volante de Alianza Lima, agregó: "Quisiera estar recuperado para el reinicio del Torneo Clausura, pero todo depende de cómo evolucione, me siento mucho mejor pero el día a día va a ser el indicador de que si ya estoy para regresar. No descarto estar en el clásico, por ahí puedo tener una dolencia que no me permita llegar pero hay que tomar esto con calma".

Sobre la caída blanquiazul por goleada (4-1) ante Real Garcilaso en la primera fecha del Clausura, comentó: "He visto a mis compañeros muy bien, de todas maneras es duro perder de la manera en que se perdió ante Garcilaso, pero sé que somos un buen grupo. Hemos demostrado en varios encuentros que, a pesar de no comenzar bien, nos podemos terminar yendo con la victoria. Eso es básico para la fortaleza de un equipo. Creo que fuimos justos campeones en el Apertura, hicimos los méritos necesarios para ganarlo y eso se vio reflejado en la cancha".

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la segunda fecha del Torneo Clausura el sábado 9 de setiembre en Matute.

