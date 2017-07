Alianza Lima: Pablo Bengoechea y el análisis tras el agónico empate ante Cantolao

Aplaudió a sus jugadores. Pablo Bengoechea destacó el amor propio de su plantel y el amor que tienen por Alianza Lima y el gran esfuerzo que están haciendo. Para el entrenador lo importante del empate fue haber mantenido el invicto en casa y ahora su 'chamba' es ir a buscar puntos afuera.

"El rival complicó porque también hace su partido y acá dan por hecho de que Alianza Lima le iba a ganar. Por suerte tengo un plantel de jugadores con mucho amor propio que quieren mucho a Alianza y quie quieren lograr el objetivo que en los últimos minutos hicieron un esfuerzo enorme"



"Por amor propio, por ganas fuimos adelante y tuvo el premio, que no era lo que queríamos, pero mantuvimos la casa invicta y ahora hay que salir a buscar puntos afuera"



"Con mucho entusiasmo, tal vez con pocas ideas proque no estuvimos claros, pero con mucho amor propio. La última media hora nos llevamos al rival por delante y se rescató un punto"



"Pensé que íbamos a estar más frescos, pero el tiavl estuvo más suelto. Pero el plantel entendió de que siempre hay que ir al frente. No estamos conformes, el plantel está golpeado. NO hemos perdido el campeonato pero vamos a seguir dando lucha"



"Estos partidos generan cosas, me quedo satisfecho con lo que corrimos para ganar, pero empatamos sobre la hora. Quizá si lo hacíamos unos minutitos antes y nos pudo haber resultado mejor"



"Esperamos jugar mejor, pero el objetivo final es el noviembre. Estamos recorriendo el camino. En noviembre le diré si alcanzó el amor propio o no".



"Solo pienso en Unión Comercio, no da para ir más allá. Tenemos que descansar y viajar. Nos vamos a encontrar con una cancha sintética, mucho calor y el rival también que va a estar a la altura"



"Estamos bien ubicados... fuimos a la altura y no nos recuperamos. Tal vez lo de la luz también influye. Fue un partido muy raro en todo su contexto. Empatamos sobre el final pero no nos alcanzó. Pero estamos bien ubicados y en el camino"



"El corte de luz sí influye. El técnico vio como estábamos parados y llamó a sus jugadores y le dio las indicaciones, cosa que si no se va la luz no les da tiempo de hablar y corregir su estrategia".



"No puedo hablar de un partido bisagra ante Sporting Cristal porque falta para el 19 de julio. Quién sabe que el fin de semana estémos punteros y de aquí al partido con Cristal puedo tener seis puntos más, o dos, o de reprente perdemos los dos ¿y?"



"Somos superior a nadie. Si no tenemos mucha confianza, no somos superior a nadie. Pero me siento muy confiado con los futbolistas que están representando a Alianza Lima por lo que demuestran"