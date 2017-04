“Si yo fuera su técnico, estaría muy molesto por volver a jugar en Matute”, declaró Pablo Bengoechea, en el marco del duelo que protagonizará de local Juan Aurich ante Alianza Lima en Matute este domingo. Claro, suena raro y es hasta es confusa dicha información, pero es cierta: El ‘Ciclón’ disputará en el recinto deportivo ‘grone’ el duelo pendiente por la fecha 1 del Torneo de Verano, el cual debió jugarse en Chiclayo.



“Deportivamente, no es justo, para Juan Aurich, que juguemos en Matute, cuando ellos son locales. Pero ocurrieron desastres que llevaron a tomar esta decisión. No es lo ideal. Claro, es una ventaja deportiva para nosotros jugar dos veces de local ante ellos. De todas formas, el fútbol es muy parejo y no determina nada”, agregó Pablo Bengoechea.



Quevedo anotó 4 goles ante Juan Aurich. (Foto: USI) Quevedo anotó 4 goles ante Juan Aurich. (Foto: USI)

A pesar de que Alianza Lima goleó 7-2 a Juan Aurich en Matute, Bengoechea reconoció haber salido preocupado de Matute, debido a que su conjunto se dejó anotar dos goles de manera muy rápida en el primer tiempo, lo cual le permitió al cuadro chiclayano empatar el cotejo transitoriamente a los 34 minutos.



“Aquel día, pasaron muchas cosas anormales. La cantidad de goles es una de ellas. Cómo terminaron ajustándonos en el primer tiempo es otra, pero finalmente terminamos esta etapa con un 4-2. La actuación de aquel día me dejó muy preocupado”, reveló Bengoechea.



Por otro lado, el técnico uruguayo manifestó que el sistema que implementó en el empate ante Independiente fue el mismo que protagonizó la goleada ante Juan Aurich.



“El sistema, contra Independiente, fue el mismo que apliqué ante Juan Aurich. No hubo ninguna diferencia. Muchas veces, el rival te lleva a defender atrás”, concluyó Bengoechea.



LEE ADEMÁS...