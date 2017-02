Pablo Bengoechea sorprendió a todos. El técnico de Alianza Lima decidió no llevar a Cutervo para enfrentar, este miércoles, a Comerciantes Unidos a cinco habituales titulares entre ellos Leao Butrón.



No piensen que es un castigo tras el empate ante Deportivo Municipal. No. El DT decidió rotar a sus jugadores y darle oportunidad a todos los integrantes de su plantilla. Además, se avecina una seguidilla de partidos y no quiere desgastar a sus jugadores teniendo en cuenta el largo viaje a Cutervo y la cancha sintética del estadio Juan Maldonado Gamarra.

Renzo Gayoso: "Es una decisión del Comando Técnico, los jugadores que no viajan entrenan en Matute" @tuitdepor pic.twitter.com/5k1fNmkcIM — EL XUXO-Jesús Mestas (@m3stas10) 21 de febrero de 2017

Es así que en Lima se quedaron Leao Butrón, Paolo de la Haza, Óscar Vílchez, Germán Pacheco, Aldair Fuentes. Ellos continuarán entrenando en Matute con miras al encuentro contra Sport Huancayo que se jugará el domingo en Matute.



"Ha sido una decisión del comando técnico. El profesor ha querido darle descanso a algunos paridos que ya han jugado dos partidos seguidos y lo van hacer el fin de semana. Tenemos una plantilla de 26, con varios jóvenes y que van a sumar en el bolsa", comentó Renzo Gayoso, jefe de equipo de Alianza Lima.



Rotación en Alianza. No viajaron: Leao Butrón, Germán Pacheco, Paolo de la Haza, Aladir Fuentes y Oscar Vílchez @tuitdepor pic.twitter.com/4SXUp4YUdq — EL XUXO-Jesús Mestas (@m3stas10) 21 de febrero de 2017

Alianza Lima chocará este miércoles, a las 3:30 p.m., ante Comerciantes Unidos, por la fecha cuatro del Torneo de Verano.