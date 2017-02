Pablo Bengoechea tardó en asimilar la lesión severa que contrajo Lionard Pajoy luego del Clásico ante Universitario de Deportes. Por supuesto, para el DT uruguayo, el colombiano es un titular indiscutible, porque se trata el goleador de Alianza Lima, de un 9 con oficio y recorrido.



Sin embargo, Bengoechea ha entendido que también lucha contra el tiempo y encontró rápidamente al reemplazo de Lionard Pajoy. Se trata de Aurelio Gonzales Vigil, el ex delantero y campeón con Melgar. El ‘Lobito’ conoce de esa posición y sabe lo que es celebrar goles a nivel profesional, a pesar de sus cortos 20 años.



“Siempre fui 9 solo o acompañado por dos puntas, pero me acomodo mejor por el medio [centro delantero]. Desde que llegue a Alianza Lima, he jugado como 9. Es lindo poder arrancar un partido Matute y ante un rival como Deportivo Municipal que viene haciendo las cosas bien hace dos años. Será uno de los mejores partidos de la fecha.”, dijo Aurelio Gonzales a Gol Perú.



Como se recuerda, Lionard Pajoy quedó lesionado luego de la victoria conseguida ante Universitario de Deportes. Y, según el departamento médico de Alianza Lima, el ex Unión Comercio quedará relegado de los campos de juego cerca de un mes. En ese marco, las chances de Aurelio Gonzales y Alfredo Carillo en sumar más minutos han crecido.



Por el momento, el ‘Lobito’ se ve debutando oficialmente con Alianza Lima en el choque ante Deportivo Municipal, que quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer dramáticamente ante Independiente del Valle.



“Ellos solo tiene un partido más que nosotros. No creo que sea mucha la diferencia al momento de enfrentarlos. La coyuntura del Clásico nos ha dado confianza para afrontar el partido de la mejor manera. Nos entendemos bastante bien”, concluyó el delantero de Alianza Lima.



Delgado ‘ahorcó’ a Vílchez antes del Alianza vs. Municipal [VIDEO]

Mira el encuentro entre Delgado y Vílchez. (Foto: Fernando Sangama)

LEE ADEMÁS...